WebCatalog
Hockey Reference

Hockey Reference

hockey-reference.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hockey Reference على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

احصل على أحدث المعلومات حول إحصائيات الهوكي والترتيب والنتائج والألعاب والجوائز والسجلات والقادة والناشئين والمزيد لكل من فرق الهوكي واللاعبين على Hockey-Reference.com

الموقع الإلكتروني: hockey-reference.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hockey Reference. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

College Football Reference

College Football Reference

sports-reference.com

Pro Football Reference

Pro Football Reference

pro-football-reference.com

Baseball Reference

Baseball Reference

baseball-reference.com

College Basketball Reference

College Basketball Reference

sports-reference.com

NDTV Sports

NDTV Sports

sports.ndtv.com

Tribuna

Tribuna

tribuna.com

NBA

NBA

nba.com

Sportskeeda

Sportskeeda

sportskeeda.com

FOX Sports

FOX Sports

foxsports.com

IceHockey24

IceHockey24

icehockey24.com

FotMob

FotMob

fotmob.com

Tennis Forum

Tennis Forum

tennisforum.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية