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Sleeper

Sleeper

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الموقع الإلكتروني: sleeper.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sleeper على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ابدأ دوريًا خياليًا لكرة القدم أو كرة السلة أو الرياضات الإلكترونية اليوم على Sleeper. استمتع بالرياضة مع الأصدقاء.

الموقع الإلكتروني: sleeper.app

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