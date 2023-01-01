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Bally Sports

Bally Sports

ballysports.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bally Sports على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Bally Sports هو المكان المناسب لبث فرق مدينتك المفضلة من شبكة Bally Sports الإقليمية المحلية. سواء اخترت تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد موفر التلفزيون الخاص بك أو الاشتراك مباشرةً في Bally Sports+، يمكنك الوصول إلى الألعاب المباشرة والبرامج الأصلية وعروض ما قبل اللعبة وما بعدها والميزات وإعادات تشغيل اللعبة والإحصائيات وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: ballysports.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bally Sports. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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