WebCatalog
Fishbowl

Fishbowl

fishbowlapp.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fishbowl على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Fishbowl هو المكان الذي يذهب إليه المحترفون للتواصل والتحدث في عصر جديد من العمل عن بعد. اختر من بين الآلاف من فرق الصناعة أو المجتمع أو الشركة ("المجموعات") وقم بإجراء محادثات حقيقية مع محترفين آخرين معتمدين يعملون في أدوار وصناعات مشابهة لأدوارك وصناعاتك. يمكنك الانضمام إلى مجموعات مختلفة أو مجموعات مهنية مع آخرين من نفس خلفيتك للحصول على نصيحة حقيقية ومشاركة قصص العمل والتواصل. لا تفوت ما يقوله زملائك في العمل وزملائك.

الموقع الإلكتروني: fishbowlapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fishbowl. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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