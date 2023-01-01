Fishbowl هو المكان الذي يذهب إليه المحترفون للتواصل والتحدث في عصر جديد من العمل عن بعد. اختر من بين الآلاف من فرق الصناعة أو المجتمع أو الشركة ("المجموعات") وقم بإجراء محادثات حقيقية مع محترفين آخرين معتمدين يعملون في أدوار وصناعات مشابهة لأدوارك وصناعاتك. يمكنك الانضمام إلى مجموعات مختلفة أو مجموعات مهنية مع آخرين من نفس خلفيتك للحصول على نصيحة حقيقية ومشاركة قصص العمل والتواصل. لا تفوت ما يقوله زملائك في العمل وزملائك.

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