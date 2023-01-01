WebCatalog
DateMySchool

DateMySchool

datemyschool.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DateMySchool على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

DateMySchool عبارة عن منصة للمواعدة عبر الإنترنت تستهدف طلاب الجامعة وخريجيها. يتطلب عنوان بريد إلكتروني جامعيًا، ويدعي أنه يسمح فقط للطلاب والخريجين المعتمدين بالانضمام. فهو يسمح للمستخدمين بالتصفية حسب المدارس والأقسام والأفراد والمجموعات الأخرى من الوصول إلى ملفاتهم الشخصية - مع مراعاة نفس سياسة الأمان المستندة إلى عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالجامعة.

الموقع الإلكتروني: datemyschool.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DateMySchool. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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