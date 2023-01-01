DateMySchool عبارة عن منصة للمواعدة عبر الإنترنت تستهدف طلاب الجامعة وخريجيها. يتطلب عنوان بريد إلكتروني جامعيًا، ويدعي أنه يسمح فقط للطلاب والخريجين المعتمدين بالانضمام. فهو يسمح للمستخدمين بالتصفية حسب المدارس والأقسام والأفراد والمجموعات الأخرى من الوصول إلى ملفاتهم الشخصية - مع مراعاة نفس سياسة الأمان المستندة إلى عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالجامعة.

الموقع الإلكتروني: datemyschool.com

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