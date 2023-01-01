R1-Forum هو مجتمع لعشاق الدراجات النارية Yamaha R1 مخصص لدراجة Yamaha YZF 1000 R1 الرياضية. ناقش الأداء والتخصيص والمواصفات والمراجعات والمزيد!

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