WebCatalog
GERU

GERU

app.geru.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GERU على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بتخطيط أفكار عملك، ومحاكاة حركة المرور، وشاهد على الفور إمكانات الربح. تعرف على كيفية إضافة جميع أرقامك باستخدام معدلات التحويل المختلفة، وأسعار المنتجات والتكاليف، وأحجام الزيارات، ومعدلات النقر، وتكاليف الإعلان، وخطوات مسار التحويل، والنفقات، ورسوم التاجر، ومتابعة البريد الإلكتروني، وغير ذلك الكثير. تساعدك GERU على توفير الوقت والمال، وتجنب الأخطاء المكلفة، وتساعدك على إيجاد طرق لتحسين مسار المبيعات الخاص بك لزيادة الأرباح وقابلية التوسع.

الموقع الإلكتروني: geru.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GERU. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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