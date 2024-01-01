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Priceva

Priceva

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الموقع الإلكتروني: priceva.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Priceva على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الامتثال لخطة MAP ومراقبة أسعار المنافسين. تساعد Priceva تجار التجزئة والعلامات التجارية على مراقبة الأسعار وحالة المخزون والخصومات. 1. مقارنة أسعار المنتجات المتطابقة مع أسعار المنافسين في الوقت الفعلي تقريبًا. 2. تحليل البيانات حسب الفئات والعلامات التجارية والمناطق في لوحة معلومات الواجهة. 3. قواعد إعادة التسعير لتجار التجزئة وتنبيهات مخالفي MAP للعلامات التجارية.

الموقع الإلكتروني: priceva.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Priceva. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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