يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Priceva على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

الامتثال لخطة MAP ومراقبة أسعار المنافسين. تساعد Priceva تجار التجزئة والعلامات التجارية على مراقبة الأسعار وحالة المخزون والخصومات. 1. مقارنة أسعار المنتجات المتطابقة مع أسعار المنافسين في الوقت الفعلي تقريبًا. 2. تحليل البيانات حسب الفئات والعلامات التجارية والمناطق في لوحة معلومات الواجهة. 3. قواعد إعادة التسعير لتجار التجزئة وتنبيهات مخالفي MAP للعلامات التجارية.

الموقع الإلكتروني: priceva.com

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