B&M Stores

يعد B&M واحدًا من أسرع بائعي التجزئة المتنوعين نموًا في المملكة المتحدة، مع أكثر من 3 ملايين متسوق أسبوعيًا، ويؤمن ببيع العلامات التجارية الكبرى بأسعار مثيرة.

الموقع الإلكتروني: bmstores.co.uk

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