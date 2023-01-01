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Amazon Seller Central Europe

Amazon Seller Central Europe

sellercentral-europe.amazon.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Amazon Seller Central Europe على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يتيح لك البيع على أمازون الوصول إلى عشرات الملايين من المتسوقين، سواء كنت تبيع منتجًا واحدًا أو الملايين. تم ضبط تكوين حسابك للبيع في جميع أنحاء أوروبا.

الموقع الإلكتروني: sellercentral-europe.amazon.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Amazon Seller Central Europe. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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