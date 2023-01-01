WebCatalog
iTrustCapital

iTrustCapital

app.itrustcapital.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من iTrustCapital على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

نحن أكبر منصة لحسابات التقاعد بالعملات المشفرة في العالم، حيث نقوم بمعالجة أكثر من 4.5 مليار دولار من المعاملات لعشرات الآلاف من الأمريكيين. تتيح لك iTrustCapital إمكانية الشراء والبيع بسهولة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ولكن مع المزايا الضريبية المرتبطة بحسابات التقاعد. يمكنك اختيار تجديد حساب التقاعد الحالي، أو بدء حساب جديد من الصفر!

الموقع الإلكتروني: itrustcapital.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ iTrustCapital. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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