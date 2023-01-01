WebCatalog
InvestGuru

InvestGuru

investguru.in

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من InvestGuru على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أفضل صندوق استثمار مشترك - يقارن Invest Guru ويساعدك على اختيار خطة صندوق الاستثمار المشترك الأفضل أداءً في الهند لتعليم الأطفال، والتخطيط للتقاعد، وخطة Sip، وخطة توفير الضرائب وغيرها الكثير.

الموقع الإلكتروني: investguru.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ InvestGuru. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

FundzBazar

FundzBazar

fundzbazar.com

ET Money

ET Money

etmoney.com

Value Research

Value Research

valueresearchonline.com

InvestNow

InvestNow

trade.investnow.ng

Groww

Groww

groww.in

Inri

Inri

app.goinri.com

INDmoney

INDmoney

indmoney.com

iTrustCapital

iTrustCapital

app.itrustcapital.com

Quicko

Quicko

accounts.quicko.com

TD Ameritrade

TD Ameritrade

tdameritrade.com

HDFC Securities

HDFC Securities

hdfcsec.com

Zerodha Coin

Zerodha Coin

coin.zerodha.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية