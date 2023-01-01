أفضل صندوق استثمار مشترك - يقارن Invest Guru ويساعدك على اختيار خطة صندوق الاستثمار المشترك الأفضل أداءً في الهند لتعليم الأطفال، والتخطيط للتقاعد، وخطة Sip، وخطة توفير الضرائب وغيرها الكثير.

الموقع الإلكتروني: investguru.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ InvestGuru. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.