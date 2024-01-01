ما هو ويزيكي؟ Wizikey هو برنامج لمراقبة الوسائط والعلاقات العامة. فهو يساعد الشركات في مراقبة الوسائط عبر الوسائط المختلفة جنبًا إلى جنب مع الاتجاهات والرؤى حول الذكاء التنافسي وتوزيع البيانات الصحفية في جميع أنحاء العالم. كما أنه يساعد محترفي العلاقات العامة في العثور على المجموعة المناسبة من المراسلين، وإرسال عروض تقديمية مخصصة، وجمع وتقييم التغطية الإعلامية والأفكار. إنه موثوق به من قبل عمالقة مثل HUL وeBay وUserTesting وOYO وأكثر من 1000 مستخدم على مستوى العالم لبناء علامات تجارية أفضل. يمكّنك Wizikey من الحصول على رؤى الأخبار ومراقبة الوسائط وأبحاث المنافسين وتوزيع البيانات الصحفية من منصة واحدة فقط. من خلال تمكين صناع القرار في مجال العلاقات العامة من خلال رؤى قابلة للتنفيذ، تعد مقاييس Wizikey معيارًا جديدًا لكيفية قياس العلاقات العامة لدفع تأثير الأعمال. تساعد Wizikey المسوقين ومحترفي العلاقات العامة في الأنشطة التالية: اتجاهات الأخبار والرؤى 1. قياس رؤى الأخبار في الوقت الفعلي حول علامتك التجارية جنبًا إلى جنب مع المنافسين 2. أحدث رؤى الصناعة حول الموضوعات الشائعة على الوسائط المكتسبة 3. اتخاذ إجراءات أسرع مع التحديثات في الوقت الفعلي على مراقبة الوسائط في Insights Dashboard 1. لوحة معلومات في الوقت الفعلي لمراقبة الأخبار عبر مختلف البلدان للبقاء على اطلاع بأبحاث السوق الخاصة بعلامتك التجارية 1. إجراء أبحاث المنافسين عبر مناطق جغرافية جديدة 2. دراسة روايات العلامات التجارية للمنافسين قاعدة بيانات الوسائط الدولية 1. قاعدة بيانات دقيقة وموثقة للمراسلين عبر مناطق جغرافية متعددة 2. محرك الذكاء الاصطناعي لتحديد إدارة سمعة الصحفيين المعنيين 1. قيادة استراتيجية العلاقات العامة وإدارة العلاقات الإعلامية وإرسال البيانات الصحفية إلى المراسلين المعنيين وقياس جهود العلاقات العامة بسلاسة 2. إدارة العلاقات الإعلامية الكاملة من خلال برنامج واحد كيف يختلف Wizikey عن أقرانه؟ Wizikey هو برنامج بسيط وسهل الإعداد ولا يتطلب أي تعليمات برمجية ويمكنه مساعدة الشركات في إعداد محرك مراقبة الوسائط ومشاركة المراسلين في غضون دقائق. اتخذ إجراءات سريعة بشأن السمعة الإعلامية لعلامتك التجارية من خلال رؤى من لوحة معلومات المنتج. من السهل جدًا فهم تحليلات ورؤى الوسائط الخاصة بـ Wizikey لمساعدة صناع القرار في اتخاذ قرارات مستنيرة. تخضع قاعدة بيانات الوسائط العالمية الخاصة بنا لعملية من 7 خطوات لضمان صحة المراسلين بتفاصيل دقيقة. يمكن للشركات التواصل مع الصحفيين عبر مناطق جغرافية متعددة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة والهند وأستراليا والإمارات العربية المتحدة وغيرها الكثير في غضون دقائق.

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الموقع الإلكتروني: wizikey.com

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