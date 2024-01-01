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Anewstip عبارة عن منصة علاقات عامة شاملة تساعد رواد الأعمال ومحترفي العلاقات العامة والمسوقين في البحث عن جهات الاتصال الإعلامية ذات الصلة (الصحفيين والمحررين والمدونين والمؤثرين وما إلى ذلك)، وإنشاء قوائم الوسائط، وإرسال عروض شخصية أو نشرات صحفية مجمعة، والمراقبة عبر الإنترنت و يذكر تويتر. 1) رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف لمليون صحفي ومحرر ومدون ووسيلة إعلام. 2) ابحث عن جهات الاتصال الإعلامية ذات الصلة بناءً على تغريداتهم. 3) ابحث عن جهات الاتصال الإعلامية ذات الصلة بناءً على مقالاتهم. 4) بناء قوائم الوسائط. 5) إرسال عروض تقديمية مخصصة وبيانات صحفية مجمعة وتتبع عمليات الفتح والنقرات. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية هنا: https://anewstip.com/

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