يوفر Faselis Growth للشركات الصغيرة طريقة سهلة لإرسال البيانات الصحفية مباشرة إلى وسائل الإعلام الوطنية والمحلية بسرعة. على عكس العديد من الخدمات الأخرى في هذه الفئة، تقدم Faselis Growth قوائم وسائط مجزأة يمكن اكتشافها بسهولة، ونموذج بيان صحفي يسهل ملؤه كما هو الحال في التحرير، وتقارير تسليم الإصدار في الوقت الفعلي. كل ذلك بتكلفة أقل بنسبة 70% من المنافسة.

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