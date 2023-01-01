Disroot Pads

قم بإنشاء المستندات وتحريرها بشكل تعاوني في الوقت الفعلي مباشرة في متصفح الويب. يتم تشغيل منصات Disroot بواسطة Etherpad. اللوحة عبارة عن نص عبر الإنترنت يمكنك تحريره بشكل تعاوني، في الوقت الفعلي، مباشرة في متصفح الويب. تنعكس تغييرات الجميع على الفور على جميع الشاشات. اكتب المقالات والنشرات الصحفية وقوائم المهام وما إلى ذلك مع أصدقائك أو زملائك الطلاب أو زملائك.

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