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Disroot Pads

Disroot Pads

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: disroot.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Disroot Pads على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بإنشاء المستندات وتحريرها بشكل تعاوني في الوقت الفعلي مباشرة في متصفح الويب. يتم تشغيل منصات Disroot بواسطة Etherpad. اللوحة عبارة عن نص عبر الإنترنت يمكنك تحريره بشكل تعاوني، في الوقت الفعلي، مباشرة في متصفح الويب. تنعكس تغييرات الجميع على الفور على جميع الشاشات. اكتب المقالات والنشرات الصحفية وقوائم المهام وما إلى ذلك مع أصدقائك أو زملائك الطلاب أو زملائك.

الموقع الإلكتروني: disroot.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Disroot Pads. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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