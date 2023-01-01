ارسم صورة مع أصدقائك في الوقت الفعلي عبر الإنترنت في متصفحك. انضم إلى مجتمع يضم أكثر من 600000 فنان واستوديو يستخدم Magma Studio لتبادل الأفكار والتفكير من خلال الرسم الرقمي على لوحة قماشية مشتركة في الوقت الفعلي.

الموقع الإلكتروني: magmastudio.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Magma Studio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.