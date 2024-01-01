Metro Monitor
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الموقع الإلكتروني: metromonitor.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Metro Monitor على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Metro Monitor monitors all media outlets for public relations and corporate communications professionals, allowing you to gain access to proprietary news monitoring databases and innovatinve TV news clipping and media analysis services.
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الموقع الإلكتروني: metromonitor.com
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