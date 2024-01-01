يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من iPR Software على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

برنامج iPR هو حل برمجي للعلاقات العامة والتسويق الكل في واحد ينشر ويستضيف ويوزع الأخبار والاتصال بالوسائط على مواقع الشركات ووسائل التواصل الاجتماعي ووكالات الأخبار ومحركات البحث والمنافذ الإعلامية.

الموقع الإلكتروني: iprsoftware.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ iPR Software. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.