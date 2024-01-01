بدائل - Metro Monitor
Feedly
feedly.com
Feedly (منمق كـ Feedly) هو تطبيق لتجميع الأخبار لمختلف متصفحات الويب والأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي iOS وAndroid. وهي متاحة أيضًا كخدمة مستندة إلى السحابة. يقوم بتجميع موجزات الأخبار من مجموعة متنوعة من المصادر عبر الإنترنت ليتمكن المستخدم من تخصيصها ومشاركتها مع الآخرين. تم إصدار Feedly لأول مر...
SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com عبارة عن مجموعة أدوات معروفة للروابط الخلفية وتحليل تحسين محركات البحث. في الوقت الحالي، نتميز عن قطيع الخدمات المماثلة الأخرى بأكبر قاعدة من الروابط المباشرة والفهرس الضخم وأفضل سرعة لتحديثات الفهرس. نعمل باستمرار على تحسين جميع خوارزمياتنا لتزويد عملائنا بأحدث بيانات الروابط الخلفية و...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch هي شركة استخبارات رقمية للمستهلك يقع مقرها الرئيسي في برايتون، إنجلترا. تبيع Brandwatch ستة منتجات مختلفة: Consumer Research، وAudiences، وVizia، وQriously، وReviews، وBuzzSumo. يعد Brandwatch Consumer Research "تطبيقًا ذاتي الخدمة" أو برنامجًا كخدمة، يعمل على أرشفة بيانات الوسائط الاجتما...
Awario
awario.com
ابدأ بمراقبة العلامة التجارية مجانًا! تتبع الإشارات على مصادر الويب، وقم بتحليل منافسيك، وراقب المؤثرين المتخصصين لديك، وابحث عن عملاء محتملين على الشبكات الاجتماعية!
Meltwater
meltwater.com
اكتشف كيف تساعد شركة Meltwater فرق العلاقات العامة والتسويق على مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز إدارة العلامات التجارية.
Dataminr
dataminr.com
يعتمد العملاء على منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Dataminr للحصول على إشارات مبكرة للأحداث عالية التأثير والمخاطر الناشئة، للاستجابة بثقة وإدارة الأزمات بشكل أكثر فعالية
Brand24
brand24.com
تمنحك Brand24 إمكانية الوصول الفوري إلى الإشارات المتعلقة بعلامتك التجارية عبر الويب.
Mention
mention.com
احصل على الأداة الشاملة التي تتيح لك الاستماع إلى جمهورك ونشر المشاركات المتميزة والرد على عملائك.
Business Wire
businesswire.com
الشركة الرائدة عالميًا في توزيع البيانات الصحفية والإفصاح التنظيمي. يعتمد متخصصو العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على Business Wire للوصول إلى الأسواق على نطاق واسع ومستهدف.
Critical Mention
criticalmention.com
خدمة مراقبة الوسائط الأفضل في فئتها للتلفزيون والراديو والأخبار والبودكاست ووسائل التواصل الاجتماعي، وقاعدة بيانات الاتصال بالوسائط الأكثر دقة في الصناعة.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
تعد شركة Agility PR Solutions (المعروفة سابقًا باسم MediaMiser) مزودًا لبرامج مراقبة وتحليل الوسائط والخدمات المهنية لمحترفي العلاقات العامة والتسويق. تستخدم Agility PR Solutions تكنولوجيا خاصة لرصد وتجميع وتحليل ومشاركة المحتوى من أكثر من 200000 مصدر عبر الوسائط الاجتماعية والتقليدية والرقمية لتقدي...
SentiOne
sentione.com
اكتشف الاستماع عبر الإنترنت القائم على الذكاء الاصطناعي ومستقبل أتمتة خدمة العملاء باستخدام روبوتات المحادثة وروبوتات الدردشة.
Prezly
prezly.com
Prezly هي منصة لسرد القصص تساعد المؤسسات على نشر قصصها وتوزيعها وامتلاكها بهدف جذب المعجبين.
PR Newswire
prnewswire.com
تساعدك حلول توزيع الأخبار والاستهداف والمراقبة والتسويق التي تقدمها PR Newswire على التواصل والتفاعل مع الجماهير المستهدفة في جميع أنحاء العالم.
Muck Rack
muckrack.com
استخدم Muck Rack للعثور على الصحفيين، والضغط من أجل قصتك، ومراقبة الأخبار والإبلاغ عن تأثير العلاقات العامة الخاصة بك. يمكن للصحفيين بناء ملفاتهم وتسريع حياتهم المهنية.
Newsworthy.ai
newswriter.ai
تم إنشاء Newsworthy.ai بواسطة فريق Newsworthy.ai، وهي عبارة عن أداة لكتابة البيانات الصحفية المولدة بالذكاء الاصطناعي والمدعومة بـ GPT-3 OpenAI والتي تساعدك على إنشاء بيانات صحفية مقنعة وملفتة للنظر في دقائق. يُنصح دائمًا بالتحرير البشري، ولا تعتمد أبدًا على الذكاء الاصطناعي حصريًا.
Diffbot
diffbot.com
بيانات الويب دون تجريف الويب. يمكنك الاستعلام عن تريليون قطعة من المحتوى المتصل عبر الويب أو استخراجها عند الطلب باستخدام Diffbot.
Contify
contify.com
Contify عبارة عن منصة للسوق والاستخبارات التنافسية تدعم الذكاء الاصطناعي لتتبع المعلومات حول المنافسين والعملاء وقطاعات الصناعة.
AlphaSense
alpha-sense.com
استخبارات السوق ومنصة البحث اكتشف الرؤى في ثوانٍ، وليس ساعات تحرك بسرعة السوق من خلال تتبع الشركات والموضوعات والصناعات بسهولة عبر عالم واسع من المحتوى - مفهرسة وقابلة للبحث وكل ذلك في مكان واحد.
RadioKing
radioking.com
RadioKing هي المنصة الأولى لإنشاء وبث محطة الراديو الخاصة بك عبر الإنترنت. يقدم هذا الحل أيضًا خدمات متكاملة لدعم محطات الراديو في تطويرها الرقمي (موقع الويب، تطبيق الهاتف المحمول، مكبر الصوت المتصل، التلفزيون والسيارات). واليوم، تستضيف أكثر من 3000 محطة إذاعية في 170 دولة. تبحث دائمًا عن تحديات جدي...
Signal AI
signal-ai.com
في بحر من البيانات التي لا نهاية لها، يوفر Signal AI الوضوح لاتخاذ قرارات واثقة ومستنيرة. يتم استيعاب أكثر من 5 ملايين مقالة في منصة Signal AI يوميًا، عبر 226 سوقًا بـ 75 لغة لتوليد رؤى لاتخاذ القرار. • تمكين استراتيجية العلاقات العامة الخاصة بك - ارفع مستوى اتصالاتك، وابق في صدارة منحنى وسائل الإعل...
MediaHQ
mediahq.com
سوف يقوم MediaHQ بتحويل علاقاتك الإعلامية. في مكان واحد، يمكنك إنشاء قوائم إعلامية، وتوزيع البيانات الصحفية، وعرض قصتك، وقراءة تقارير البيانات الصحفية. يجعل مشاركة الأخبار الخاصة بك فورية وخالية من المتاعب.
NewsWhip Analytics
newswhip.com
فهم كيفية تفاعل الجمهور مع أي موضوع. قم بتحليل وإعداد تقارير عن أكثر من 7 سنوات من بيانات المشاركة العامة عبر الويب ووسائل التواصل الاجتماعي.
NewsWhip Spike
newswhip.com
مراقبة الوسائط في الوقت الحقيقي لفرق الاتصالات. اجمع بين موجزات محتوى الويب والمحتوى الاجتماعي في الوقت الفعلي وبيانات المشاركة العامة لتحديد المحتوى المهم والتنبؤ به
PeakMetrics
peakmetrics.com
جمع التغطية الإعلامية والإبلاغ عنها تلقائيًا. تقوم PeakMetrics باستخراج الرؤى وإنشاء بيانات قابلة للتنفيذ من ملايين مجموعات بيانات الوسائط غير المنظمة ومتعددة القنوات في الوقت الفعلي.
Zex PR Wire
zexprwire.com
لقد قامت Zexprwire بتشكيل صناعة خدمات توزيع العلاقات العامة بشكل إيجابي من خلال التزامها الملحوظ بدعم العملاء. نحن نقدم المزيد من الوصول ورؤية أكبر حتى تتمكن من الحصول على عوائد أفضل على إنفاق اتصالاتك. قم بتوسيع الوعي بعلامتك التجارية عبر الإنترنت وساعد في التأثير على الأشخاص الرئيسيين في مجال عملك...
ReadWrite
readwrite.com
ReadWrite عبارة عن منشور إعلامي تقني يركز على تثقيف جمهورنا حول التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتشفير والألعاب والإبلاغ عن آخر الأخبار من صناعة التكنولوجيا.
Publifix.net
publifix.net
Publifix.net هو برنامج لتوزيع العلاقات العامة والبيانات الصحفية، يستخدم يوميًا من قبل مئات وسائل الإعلام من مختلف البلدان. باستخدام Publifix.net، يمكن لفرق العلاقات العامة والتسويق مشاركة محتواها بسهولة مع الآلاف من الصحفيين التابعين لها ببضع نقرات فقط. لضمان نتائج التوزيع الأمثل، يسمح موقع Publifix...
PRShots
prshots.com
تعد مكتبة الصور/الفيديو والنشرات الصحفية عبر الإنترنت PRShots وسيلة رائعة للسماح للصحافة وأصحاب النفوذ بالوصول إلى الصور والفيديو والنشرات الصحفية عالية الدقة. إذا اخترت PRshots لاستضافة صورك وبياناتك الصحفية، فستحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى مجتمع يضم أكثر من 30000 من وسائل الإعلام العالمية الت...
Press Hook
presshook.com
Press Hook هو سوق علاقات عامة مدعوم بالتكنولوجيا يربط العلامات التجارية بوسائل الإعلام. أنشئ ملفك الشخصي، وأرسل عينات إلى الصحفيين المعنيين، واذكر علامتك التجارية في منشورات رفيعة المستوى مثل Forbes وEsquire وGood Housekeeping وToday وغيرها الكثير.
Newsfile
newsfilecorp.com
Newsfile هو وكالة الأخبار الخاصة بالعميل أولاً وفريق حفظ الملفات التنظيمي الذي يقدم الخدمة والدعم الذي لن تجده في أي مكان آخر في الصناعة. تقوم دوائرنا الشاملة بتوزيع الأخبار على جمهور عالمي من المستثمرين والمحللين والمؤسسات مع ضمان الامتثال لجميع البورصات من خلال الوصول إلى محطات الوساطة الرئيسية وق...
Legit.ng
legit.ng
Legit.ng هو ناشر الأخبار والترفيه رقم 1 في نيجيريا من حيث الجمهور، حيث يلبي الاحتياجات الإخبارية لأكثر من 20 مليون قارئ فريد شهريًا عبر موقعنا الإلكتروني. ننشر مختلف الأخبار والمحتويات التحريرية، بما في ذلك الترفيه والأعمال والسياسة والشؤون الجارية والقصص التي تهم الإنسان.
JournoLink
journolink.com
الطريقة الأسرع والأسهل لنشر أعمالك في الصحافة، JournoLink هو برنامج دعاية سهل الاستخدام وسهل التعلم لمساعدة أعمالك الصغيرة على التواصل مع جماهير ضخمة. توزيع البيانات الصحفية والنشر عبر الإنترنت وطلبات وسائل الإعلام وغرفة الصحافة. يقدم JournoLink موارد الدعم والتعلم لأي شخص جديد في مجال العلاقات العا...
Software Connect
softwareconnect.com
يساعد Software Connect الشركات والمؤسسات في العثور على برامج أفضل. يعد موقع Software Connect موردًا مجانيًا للشركات للعثور على مراجعات البرامج حول أي شيء بدءًا من ERP وحتى WMS وكل شيء بينهما. بالإضافة إلى ذلك، يقدم فريق خبراء البرمجيات في Software Connect استشارات هاتفية مجانية للشركات والمؤسسات، ...
Coinscribble
coinscribble.com
ما هو Coinscribble؟ Coinscribble عبارة عن منصة خدمة إخبارية للنشرات الإخبارية لصناعات العملات المشفرة و blockchain و Web3 و NFT. تم تصميم Coinscribble لمساعدة شركات Web3 على تأمين تغطية مضمونة وعالية الجودة من منصات الأخبار ومنصات الأخبار الرائدة مثل CoinTelegraph وCoinMarketCap وBenzinga وBinance و...
Zwak News
zwaknews.com
Zwak News هي منصة إخبارية رائدة تقدم أخبارًا حديثة ودقيقة من أفغانستان ومن جميع أنحاء العالم. يلتزم فريقنا من الصحفيين ذوي الخبرة بتقديم أخبار موثوقة وغير متحيزة لقرائنا. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نؤمن بقوة أيضًا بأهمية تقاسم الخدمات الجيدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعليم الفتيات الأفغانيات. نحن نؤمن ...
PR Fire
prfire.com
استخدم PR Fire لتوزيع الأخبار وجذب الانتباه! احصل على مرتبة أعلى على Google، زيادة المبيعات، بناء علامتك التجارية، رفع ملفك الشخصي، الحصول على مزيد من التعرض، تصبح السلطة
ClickPress
click.press
أتقن موقع WordPress الخاص بك مثل المحترفين مع ميزات رائعة بنقرة واحدة. أطلق العنان لإمكانيات موقعك واستمتع بأداء غير محدود وتحميل سريع لتحقيق تواجد استثنائي عبر الإنترنت.
3BL Media
3blmedia.com
توفر 3BL Media اتصالات موجهة نحو الأغراض للشركات الرائدة في العالم. إن منصات التوزيع والقيادة والتحرير التي لا مثيل لها لدينا تلهم وتدعم الأعمال المستدامة العالمية، حيث تصل إلى أكثر من 10 ملايين من صانعي التغيير.
PR Wire Pro
prwirepro.com
توزيع النشرات الصحفية على أكثر من 250 موقعًا إخباريًا - فريق التحرير على مدار 24 ساعة - التوزيع السريع - (800)460-2502 توزيع سريع للبيانات الصحفية على كل من Google وApple News، وشبكات ABC وNBC Affiliate Networks، والشركات التابعة لـ CBS وFOX، وDigital Journal والمئات من شبكات الأخبار الإضافية. يمكنك...
The CyberWire
thecyberwire.com
يعد CyberWire صوتًا مستقلاً يقدم أخبارًا موجزة وسهلة الوصول وذات صلة بالأمن السيبراني وملفات صوتية للأمن السيبراني للناس في جميع أنحاء العالم.
Faselis Growth
faselisgrowth.com
يوفر Faselis Growth للشركات الصغيرة طريقة سهلة لإرسال البيانات الصحفية مباشرة إلى وسائل الإعلام الوطنية والمحلية بسرعة. على عكس العديد من الخدمات الأخرى في هذه الفئة، تقدم Faselis Growth قوائم وسائط مجزأة يمكن اكتشافها بسهولة، ونموذج بيان صحفي يسهل ملؤه كما هو الحال في التحرير، وتقارير تسليم الإصدار...
PressPog
presspog.com
PressPog هي خدمة نشرات صحفية تم تحسينها لتحسين محركات البحث (SEO) لضمان التوزيع الرائع وسهولة الاستخدام. عندما نظرنا إلى الأسعار في السوق، كان من الصعب جدًا تحملها في كثير من الأحيان. أراد فريقنا جعل النشرات الصحفية ميسورة التكلفة، وتوفير الوقت من خلال تضمين كتابة المقالات لك والحصول على المزيد من ا...
FinanceWire
financewire.com
FinanceWire هي عبارة عن منصة مشاركة إخبارية لشركات التمويل والتكنولوجيا المالية. باستخدام نهج شديد الاستهداف، تستخدم الشركات FinanceWire لبث الأخبار على وسائل الإعلام الرائدة في عالم التمويل.
eReleases
ereleases.com
توزيع البيان الصحفي على الصحفيين الذين يريدون ذلك. نتائج قابلة للقياس بالإضافة إلى PR Newswire. عملاء الأعمال التجارية الصغيرة يقيموننا بشكل أفضل.
24-7 Press Release Newswire
24-7pressrelease.com
بيان صحفي على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع Newswire هي خدمة توزيع بيانات صحفية للشركات التي تتطلع إلى نشر أخبارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الأخبار التقليدية للوصول إلى جمهورك وإدارة الزوار والمبيعات والوعي بالعلامة التجارية.
PR.com
pr.com
PR.com هو موقع ويب يمكنك من خلاله الترويج لشركتك من خلال دليل الشركات والمنتجات والخدمات، وتوزيع البيانات الصحفية، والمزيد، PR.com هو سوق تجاري شامل.
MarketersMEDIA
marketersmedia.com
MarketersMEDIA Newswire هي شركة نشرات صحفية تساعد الشركات على الوصول إلى وكالات الأنباء الدولية والنشر على وسائل الإعلام ذات السمعة الطيبة، بما في ذلك APNews وMarketWatch وYahoo! الأخبار، وAsiaOne، وأكثر من 500 نقطة نهاية للوسائط. بفضل قوة التكنولوجيا والتزامها بإسعاد العملاء، توفر MarketersMEDIA تج...
PRnews.io
prnews.io
توفر PRNEWS.IO موضعًا مضمونًا للمحتوى المدعوم في الوسائط عبر الإنترنت حول العالم. ستساعدك المنصة على زيادة الوعي بين الشركاء والمستثمرين المحتملين، وتعزيز مبيعاتك، والحصول على عصير الروابط. لا داعي للقلق بشأن البحث في مئات المنصات لمشاركة أخبارك أو قصتك. في العالم الرقمي، يمكن لأي شخص أن يتم ملاحظته...
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
تأسست iCrowdNewswire في عام 2015 على يد فريق من كبار المديرين التنفيذيين السابقين من Marketwired وBusiness Wire وPR Newswire وDow Jones وغيرها من المؤسسات الإخبارية المالية والشركات الرائدة. ومع نشر الآلاف من البيانات الصحفية وتوزيعها يوميًا، وصلت المنافسة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. تتميز iCrow...
Chainwire
chainwire.org
Chainwire هي خدمة مشاركة إخبارية لصناعة العملات المشفرة و blockchain. تم تصميم Chainwire لمشاريع العملات المشفرة وشركات blockchain والبورصات وشركات الاستثمار ووكالات العلاقات العامة، وهو يسمح بنشر البيانات الصحفية في وقت واحد عبر منافذ وسائط التشفير شديدة الاستهداف. من نحن؟ تم تطوير Chainwire بواسطة...
Wiztrust
wiztrust.com
منصة تمكين الاتصالات. Wiztrust عبارة عن منصة توزيع متعددة القنوات، تم تصميمها لتبسيط الاتصالات الداخلية والخارجية. أداة واحدة لنشر المحتوى الخاص بك عبر أي قناة لأي صاحب مصلحة. أصبح الحل القائم على السحابة من Wiztrust لا يقدر بثمن بالنسبة للشركات في جميع الصناعات مثل Disney وAllianz وKPMG وAmundi وL'...
ACCESSWIRE
accesswire.com
توفر منصة التوزيع عبر الإنترنت ACCESSWIRE® لمحترفي الاتصالات سير عمل أبسط وأكثر كفاءة لأنشطتهم اليومية. أصبح لدى متخصصي الاتصالات الآن مصدر واحد يمكنهم اللجوء إليه حيث يمكنهم توزيع البيانات الصحفية وإنشاء غرفة الأخبار والتخطيط لأحداثهم بضغطة زر واحدة فقط.
PR.co
pr.co
تقوم pr.co ببناء غرف أخبار وبرامج مصممة بشكل جميل عبر الإنترنت لمساعدة فرق العلاقات العامة على زيادة التعرض لوسائل الإعلام والوعي بالعلامة التجارية وبناء سمعة إيجابية. تعمل غرف الأخبار لدينا على إبراز معالم شركتك وتسهل على أي صاحب مصلحة، من الصحفيين إلى المستثمرين، التواصل مع علامتك التجارية. يساعد ...
Uptime
uptime.com
حاول مجانا. تحقق من وقت التشغيل باستخدام أدوات مراقبة موقع الويب الحائزة على جوائز واحصل على إشعارات على الفور.
Spica Media
spica.media
نحن نقدم لك مراقبة شاملة لوسائل الإعلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف والمجلات والتلفزيون والراديو والأخبار عبر الإنترنت، مع تحليلات وتقارير قيمة لمساعدتك على تحسين أدائك.
Nikkei ScoutAsia
scout.asia
ScoutAsia هي خدمة أخبار وبيانات مؤسسية، مدعومة من Financial Times Group وNikkei Inc. ويوفر الاشتراك في ScoutAsia بيانات وأخبار وسياقًا محدثًا لأكثر من 800000 شركة في أكثر من 20 دولة في شرق آسيا وجنوبها. آسيا والآسيان. تسمح قواعد البيانات الخاصة بها للمشتركين ببناء ملفات تعريفية تفصيلية للشركة، واكتس...
Realytics
realytics.io
تقوم Realytics بقياس الأداء الرقمي للحملات التلفزيونية وتضخيمه من خلال حلول التحليلات التلفزيونية والتلفزيون الآلي.
Newsmeter
newsmeter.com
Newsmeter هي خدمة تعقب الأخبار العالمية عبر الإنترنت. إنه يوفر وسائل إعلام إخبارية قوية عبر الإنترنت تراقب SaaS باستخدام تقنية حائزة على جوائز. تتتبع منصتنا مصادر الأخبار العالمية حول العالم بشكل مستمر. لقد جمعنا أكثر من 510 ملايين خبر (نضيف إليها المزيد كل 5 دقائق) حتى الآن من عشرات الآلاف من المصا...