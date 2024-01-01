Prowly هو حل متكامل لأتمتة سير العمل لمحترفي العلاقات العامة حيث يمكن للشركات من جميع الأحجام إدارة العلاقات الإعلامية بشكل أكثر فعالية من خلال توفير الوقت في المهام الروتينية. يدعم Prowly المستخدمين في سرد ​​القصص، والعثور على جهات الاتصال الإعلامية المناسبة وتنظيمها في نظام إدارة علاقات العملاء للعلاقات العامة، وإنشاء بيانات صحفية مبهجة من الناحية الجمالية، وإدارة عروض البريد الإلكتروني، والحفاظ على غرف الأخبار الملائمة للصحفيين، ومراقبة وسائل الإعلام، وإعداد تقارير التغطية. وقد تم بالفعل استخدام أداة العلاقات العامة هذه ذات الأسعار المعقولة من قبل أكثر من 7000 مستخدم من أكثر من 70 دولة.

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