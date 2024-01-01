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Prowly

Prowly

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الموقع الإلكتروني: prowly.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Prowly على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Prowly هو حل متكامل لأتمتة سير العمل لمحترفي العلاقات العامة حيث يمكن للشركات من جميع الأحجام إدارة العلاقات الإعلامية بشكل أكثر فعالية من خلال توفير الوقت في المهام الروتينية. يدعم Prowly المستخدمين في سرد ​​القصص، والعثور على جهات الاتصال الإعلامية المناسبة وتنظيمها في نظام إدارة علاقات العملاء للعلاقات العامة، وإنشاء بيانات صحفية مبهجة من الناحية الجمالية، وإدارة عروض البريد الإلكتروني، والحفاظ على غرف الأخبار الملائمة للصحفيين، ومراقبة وسائل الإعلام، وإعداد تقارير التغطية. وقد تم بالفعل استخدام أداة العلاقات العامة هذه ذات الأسعار المعقولة من قبل أكثر من 7000 مستخدم من أكثر من 70 دولة.

الفئات:

Business
برامج استهداف الوسائط والمؤثرين
برامج غرفة الأخبار على الإنترنت
برامج تحليلات العلاقات العامة
برنامج إدارة علاقات العملاء للعلاقات العامة
برنامج توزيع البيانات الصحفية

الموقع الإلكتروني: prowly.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Prowly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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