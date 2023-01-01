WebCatalog
Esper

Esper

esper.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Esper على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يمكنك التحكم بشكل كامل في أسطول أجهزة Android الخاصة بك، وتخصيص تجربة العملاء المثالية. استفد من مرونة DevOps للتكرار بسرعة وتقليل الكسر والتركيز على الابتكار.

الموقع الإلكتروني: esper.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Esper. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Procore

Procore

app.procore.com

AtoB

AtoB

app.atob.com

Userlytics

Userlytics

dashboard.userlytics.com

Torch Dental

Torch Dental

app.torchdental.com

E*TRADE

E*TRADE

us.etrade.com

FleetHunt Technologies

FleetHunt Technologies

app.fleethunt.ca

IntrCity

IntrCity

intrcity.com

TT ELD

TT ELD

app.tteld.com

Blooket

Blooket

blooket.com

ICE Casino

ICE Casino

icecasino.com

Foxtrot

Foxtrot

app.foxtrot.io

iCloud Photos

iCloud Photos

icloud.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية