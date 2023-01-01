Kendis عبارة عن لوحة برامج رقمية تُستخدم لتخطيط وإدارة قطارات الإصدار السريع والإصدارات والمحفظة. تزويد المؤسسات بتصور مثالي وفوري أثناء زيادة البرامج أو الحلول. يتكامل Kendis مع JIRA ويقدم مزامنة ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي. يمكن استخدام لوحة Kendis من أجل: تخطيط P.I (SAFe)، تخطيط الفرق الموزعة، تتبع التبعية، إدارة الإصدار، تدريب الحلول (SAFe)، إدارة المحافظ الاستثمارية

الموقع الإلكتروني: kendis.io

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