WebCatalog
Kendis

Kendis

app.kendis.io

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kendis على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Kendis عبارة عن لوحة برامج رقمية تُستخدم لتخطيط وإدارة قطارات الإصدار السريع والإصدارات والمحفظة. تزويد المؤسسات بتصور مثالي وفوري أثناء زيادة البرامج أو الحلول. يتكامل Kendis مع JIRA ويقدم مزامنة ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي. يمكن استخدام لوحة Kendis من أجل: تخطيط P.I (SAFe)، تخطيط الفرق الموزعة، تتبع التبعية، إدارة الإصدار، تدريب الحلول (SAFe)، إدارة المحافظ الاستثمارية

الموقع الإلكتروني: kendis.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kendis. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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