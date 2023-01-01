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ZenHub

ZenHub

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الموقع الإلكتروني: zenhub.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ZenHub على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ZenHub هي إدارة مشروعات مرنة داخل GitHub. أضف ميزات التتبع والتخطيط وإعداد التقارير القوية إلى GitHub!

الموقع الإلكتروني: zenhub.com

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