إدارة الموارد في الوقت الحقيقي للقوى العاملة الحديثة. الناس. المشاريع. ربح. كل شيء متزامن بشكل جميل. التنقل في التخطيط والتتبع والتنبؤ في الوقت الفعلي.

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