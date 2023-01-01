إدارة القوى العاملة لفرق الدعم المستندة إلى البيانات. أداة شاملة للجدولة والتنبؤ وإعداد التقارير تم تصميمها لمساعدة العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم على الاستعداد للعملاء والاستجابة لهم في الوقت المحدد وفي كل مرة.

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