قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

إدارة القوى العاملة لفرق دعم العملاء - أداة جدولة الفريق. يمكنك إنشاء مناوبات وإدارة الإجازات وتبسيط الأنشطة اليومية لتتناسب مع طريقة عملك.

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