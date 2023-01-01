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Soon

Soon

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الموقع الإلكتروني: soon.works

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Soon على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إدارة القوى العاملة لفرق دعم العملاء - أداة جدولة الفريق. يمكنك إنشاء مناوبات وإدارة الإجازات وتبسيط الأنشطة اليومية لتتناسب مع طريقة عملك.

الموقع الإلكتروني: soon.works

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