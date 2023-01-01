إدارة قوية للقوى العاملة الخارجية: إعادة تعريف تجربة المقاول قم ببناء القوى العاملة الخارجية وإدارتها والاحتفاظ بها باستخدام الأداة الوحيدة المصممة لإدارة المقاولين المستقلين الذين يتمتعون بامتثال قوي ومدفوعات سريعة.

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