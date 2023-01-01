WebCatalog
Krosswall

Krosswall

app.krosswall.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Krosswall على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أي مدير مشروع: أستمر في قضاء الكثير من الوقت في دراسة الحالة والتخطيط. أحتاج إلى القيام بالمزيد من الأشياء المبتكرة. الشركات الناشئة الرشيقة: أرغب حقًا في اتباع رشيقة ولكن ثقافة شركتي لا ترتبط بقيم رشيقة تابع رشيق: أنا متحمس للرشاقة ولكن يبدو أنني لا أستطيع العثور على الأداة المناسبة التي تغطي جميع جوانب رشيقة جميع محبي الرشيقة: إن ممارسة الرشاقة مكلفة للغاية !!!

الموقع الإلكتروني: krosswall.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Krosswall. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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