WebCatalog
Roundrush

Roundrush

roundrush.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Roundrush على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الأداة رقم 1 التي تعلمك كيفية تطوير برامج عالية الجودة. Roundrush ليس مجرد منصة أخرى لإدارة سير العمل. إنها منهجية رشيقة جديدة تمامًا تدمج أفضل الممارسات من SCRUM، وKANBAN، وTDD، وXP، وراثة مبادئ OKRs وShu-Ha-Ri، وتزويد فريقك بسير عمل عالي الجودة يومًا بعد يوم يرشدهم إلى كيفية تقديم خدمات عالية الجودة. المنتجات النهائية.

الموقع الإلكتروني: roundrush.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Roundrush. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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