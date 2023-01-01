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cloudplan

cloudplan

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الموقع الإلكتروني: cloudplan.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من cloudplan على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Simplify Workflows & Private Cloud. Fully integrated private cloud solution for data management, storage, workflows, document management and security. Runs in the cloud, on-premise, hybrid and multi-cloud environments!

الموقع الإلكتروني: cloudplan.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ cloudplan. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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