Flexicloud

لقد أثبت برنامج Flexi فعاليته في البيئات المحلية والسحابية. ولكن كما هو الحال مع معظم العاملين في الصناعة، فإننا ندرك أن الانتقال إلى السحابة مفيد من وجهة نظر التكلفة والإنتاجية. يمكنك الاعتماد على خبرة Flexi التي تزيد عن 25 عامًا للحصول على جميع مزايا السحابة دون المساس بالأمان أو الأداء.

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