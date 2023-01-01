بوستجرس بدون خادم. خدمة Postgres متعددة السحابة المُدارة بالكامل مع طبقة مجانية سخية. لقد قمنا بفصل التخزين والحوسبة لتوفير إمكانية التوسع التلقائي والتفريع والتخزين الذي لا نهاية له.

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