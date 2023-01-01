Google BigQuery

مستودع بيانات متعدد السحابة بدون خادم وقابل للتطوير بشكل كبير وفعال من حيث التكلفة، مصمم لتعزيز سرعة الأعمال.

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