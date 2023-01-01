WebCatalog
DrugCards

DrugCards

drug-card.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DrugCards على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

سيتم التحكم في فحص الأدبيات المحلية باستخدام DrugCard. إنها: مستمرة ومنتظمة وشفافة ومتعددة اللغات وفعالة من حيث التكلفة.

الموقع الإلكتروني: drug-card.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DrugCards. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Cloudshim

Cloudshim

cloudshim.com

HireHunch for Interviewer

HireHunch for Interviewer

hirehunch.com

HireHunch for Company

HireHunch for Company

hirehunch.com

Google BigQuery

Google BigQuery

cloud.google.com

Willo

Willo

willo.video

Abacus

Abacus

abacus.co

HireRight

HireRight

hireright.com

Ducknowl

Ducknowl

ducknowl.com

Transparent Language

Transparent Language

transparent.com

Aiday

Aiday

aidayapp.com

AtoB

AtoB

atob.com

Emmersion

Emmersion

emmersion.ai

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية