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Abacus

Abacus

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الموقع الإلكتروني: abacus.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Abacus على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج نقطة بيع شامل وسهل الاستخدام قائم على السحابة مع ميزات قابلة للتخصيص تجعله حل نقطة بيع فعال من حيث التكلفة لتنمية أعمالك الصغيرة أو متعددة المواقع.

الموقع الإلكتروني: abacus.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Abacus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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