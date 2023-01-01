Sales Cookie

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يعد ملف تعريف ارتباط المبيعات حلاً سهل الاستخدام قائمًا على السحابة لإدارة جميع جوانب برنامج العمولة الخاص بك - بدءًا من تسجيل المشاركين وحتى تصميم خطة الحوافز ولوحات المعلومات الشخصية. توفر ملفات تعريف ارتباط المبيعات الإمكانيات الموجودة في حلول المؤسسات بتكلفة ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتجربة مستخدم. بدءًا من تصميم خطة الحوافز وحتى الدعم متعدد العملات أو تسجيل المستخدم، ستجد جميع الميزات والمرونة التي تحتاجها.

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