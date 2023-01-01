WebCatalog

Sales Cookie

Sales Cookie

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الموقع الإلكتروني: salescookie.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sales Cookie على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد ملف تعريف ارتباط المبيعات حلاً سهل الاستخدام قائمًا على السحابة لإدارة جميع جوانب برنامج العمولة الخاص بك - بدءًا من تسجيل المشاركين وحتى تصميم خطة الحوافز ولوحات المعلومات الشخصية. توفر ملفات تعريف ارتباط المبيعات الإمكانيات الموجودة في حلول المؤسسات بتكلفة ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتجربة مستخدم. بدءًا من تصميم خطة الحوافز وحتى الدعم متعدد العملات أو تسجيل المستخدم، ستجد جميع الميزات والمرونة التي تحتاجها.

الموقع الإلكتروني: salescookie.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sales Cookie. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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