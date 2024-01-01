OpenPro هي شركة رائدة في برامج ERP (تخطيط موارد المؤسسات) المرخصة مفتوحة المصدر. توفر حلول برمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) من OpenPro نظام إدارة مرنًا وقابلاً للتطوير ومميزًا بالكامل للشركات الصغيرة والشركات. يوفر التصميم المعياري للنظام أقصى درجات المرونة للعملاء. يمكن أن يكون OpenPro بمثابة نظام حسابات للشركات الصغيرة فعال من حيث التكلفة، كما أنه يحتوي على برنامج محاسبة مميز بالكامل للتصنيع. يتمتع OpenPro بأحدث الإمكانيات المطلوبة لبرامج التجارة الإلكترونية، كما أنه مزود برامج سلسلة توريد مثبت. على مدى السنوات العشر الماضية، تمت كتابة برنامج OpenPro بلغة PHP مفتوحة المصدر، باستخدام بنية مفتوحة (تعمل على أي جهاز وقاعدة بيانات SQL). مع ميزات OpenPro المتقدمة مثل تصوير المستندات؛ تدفقات العمل اللاورقية الخضراء؛ الترميز الشريطي المتكامل؛ أنظمة الهاتف المتكاملة؛ قراءة التعرف الضوئي على الحروف لمعاملات XML؛ وإمكانيات اللغة والعملة المتعددة، وفرنا لعملائنا ملايين الدولارات من كفاءات التشغيل. يمكن نشر البرنامج كبرنامج كخدمة (SAAS) أو ASP أو تشغيله على الخادم الخاص بك. تقدم OpenPro حلولاً برمجية للأعمال لكل شركة تبحث عن المزيد من القيمة والمزيد من الميزات من حلول برمجيات ERP الخاصة بها.

الموقع الإلكتروني: openpro.com

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