OpenPro

OpenPro

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الموقع الإلكتروني: openpro.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OpenPro على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

OpenPro هي شركة رائدة في برامج ERP (تخطيط موارد المؤسسات) المرخصة مفتوحة المصدر. توفر حلول برمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) من OpenPro نظام إدارة مرنًا وقابلاً للتطوير ومميزًا بالكامل للشركات الصغيرة والشركات. يوفر التصميم المعياري للنظام أقصى درجات المرونة للعملاء. يمكن أن يكون OpenPro بمثابة نظام حسابات للشركات الصغيرة فعال من حيث التكلفة، كما أنه يحتوي على برنامج محاسبة مميز بالكامل للتصنيع. يتمتع OpenPro بأحدث الإمكانيات المطلوبة لبرامج التجارة الإلكترونية، كما أنه مزود برامج سلسلة توريد مثبت. على مدى السنوات العشر الماضية، تمت كتابة برنامج OpenPro بلغة PHP مفتوحة المصدر، باستخدام بنية مفتوحة (تعمل على أي جهاز وقاعدة بيانات SQL). مع ميزات OpenPro المتقدمة مثل تصوير المستندات؛ تدفقات العمل اللاورقية الخضراء؛ الترميز الشريطي المتكامل؛ أنظمة الهاتف المتكاملة؛ قراءة التعرف الضوئي على الحروف لمعاملات XML؛ وإمكانيات اللغة والعملة المتعددة، وفرنا لعملائنا ملايين الدولارات من كفاءات التشغيل. يمكن نشر البرنامج كبرنامج كخدمة (SAAS) أو ASP أو تشغيله على الخادم الخاص بك. تقدم OpenPro حلولاً برمجية للأعمال لكل شركة تبحث عن المزيد من القيمة والمزيد من الميزات من حلول برمجيات ERP الخاصة بها.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: openpro.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OpenPro. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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