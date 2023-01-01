WebCatalog
Decent

Decent

decent.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Decent على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الشركات الصغيرة تحب اللائق! نحن PEO مع خدمة عملاء ممتازة. توفير كبير في الوقت والمال. في المتوسط، توفر الشركات الصغيرة أكثر من 2500 دولار لكل موظف سنويًا.

الموقع الإلكتروني: decent.com

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