برنامج بسيط للوقت والحضور للشركات الصغيرة. يمكنك توفير الوقت والمال باستخدام البرامج الحديثة لإدارة الجداول الزمنية والإجازات والوقت الذي تقضيه في الوظائف والمزيد.

الموقع الإلكتروني: timekeeper.co.uk

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