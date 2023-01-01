Fugo
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الموقع الإلكتروني: fugo.ai
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fugo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Fugo is a smart cloud-based Digital Signage Content Management Software (CMS) that enables businesses of any size to easily manage content remotely for small to large screen networks. With a modern & friendly user interface, controlling 1 or 100 screens is simple.
الموقع الإلكتروني: fugo.ai
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