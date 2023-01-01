WebCatalog
Letterdrop

Letterdrop

letterdrop.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Letterdrop على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

سير العمل الآلي لإنشاء المحتوى وتوزيعه. قم بإعطاء الأولوية للأفكار الصحيحة، وتخطيط التقويم الخاص بك، وإدارة الموافقات • إعادة توظيف الندوات عبر الإنترنت، وإنشاء رسائل اجتماعية، والكتابة بشكل أسرع باستخدام نظام إدارة المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي • تحسين المشهد الجديد لتحسين محركات البحث في عام 2023 • النشر على Webflow، واطلب من الموظفين المشاركة على LinkedIn، والتوزيع على عشرات القنوات بنقرة واحدة

الموقع الإلكتروني: letterdrop.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Letterdrop. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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