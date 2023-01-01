بدائل - Fugo
Blogely
blogely.com
تتمحور مدونة Blogely حول البحث الشامل، وتجربة الكتابة السلسة، والتنظيم الشامل للمحتوى الكامل، وتحسين محركات البحث البسيطة على الصفحة لغير التقنيين، وسهولة الوصول إلى أداة فحص الانتحال، وبالطبع، النشر السهل على نظام إدارة المحتوى (CMS (WordPress، Ghost، Medium، الخ) المنصات. فهو يساعد المدونين على تن...
Re4m
re4m.io
Re4m عبارة عن منصة إبداعية سحابية تسمح لفرق العلامات التجارية والمصممين والمسوقين المحليين بتخطيط وإنتاج ونشر محتوى ملهم وعالي الأداء وحملات إبداعية على نطاق واسع. تم إنشاء Re4m بواسطة فريق من ممارسي التسويق ذوي الخبرة، وهو يعمل على تبسيط عمليات الإنتاج الإبداعي المنفصلة والمرهقة بدءًا من الفكرة الأ...
EasyContent
easycontent.io
يساعدك EasyContent على زيادة إنتاجية فريق المحتوى الخاص بك من خلال سير العمل الآلي وإدارة الموافقة والتعاون في الوقت الفعلي والإشعارات وإعداد التقارير.