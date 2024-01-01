BotSpace عبارة عن منصة B2B في مرحلة مبكرة وسريعة النمو للشركات لأتمتة دعم العملاء والمشاركة على Whatsapp. من خلال برنامج مشاركة العملاء المتطور الخاص بنا والمبني على واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp Business، أصبحت الشركات الآن قادرة على إجراء محادثات مخصصة، ويمكن الوصول إليها بسهولة، والتفاعل مع عملائها في الوقت الفعلي - على نطاق واسع! أصبح هذا ممكنًا من خلال منصة BotSpace سهلة الاستخدام والتي يمكن إعدادها وتشغيلها في أي وقت من الأوقات. ونتيجة لذلك، تبنت الشركات الصغيرة والمتوسطة المنصة بسرعة، ويستخدم الآن آلاف العملاء في 13 دولة BotSpace في غضون عام واحد فقط من الإطلاق.

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الموقع الإلكتروني: bot.space

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