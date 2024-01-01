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BotSpace

BotSpace

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الموقع الإلكتروني: bot.space

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BotSpace على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

BotSpace عبارة عن منصة B2B في مرحلة مبكرة وسريعة النمو للشركات لأتمتة دعم العملاء والمشاركة على Whatsapp. من خلال برنامج مشاركة العملاء المتطور الخاص بنا والمبني على واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp Business، أصبحت الشركات الآن قادرة على إجراء محادثات مخصصة، ويمكن الوصول إليها بسهولة، والتفاعل مع عملائها في الوقت الفعلي - على نطاق واسع! أصبح هذا ممكنًا من خلال منصة BotSpace سهلة الاستخدام والتي يمكن إعدادها وتشغيلها في أي وقت من الأوقات. ونتيجة لذلك، تبنت الشركات الصغيرة والمتوسطة المنصة بسرعة، ويستخدم الآن آلاف العملاء في 13 دولة BotSpace في غضون عام واحد فقط من الإطلاق.

الفئات:

Business
برامج منصات البوت

الموقع الإلكتروني: bot.space

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BotSpace. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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dgtlsuite.com

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