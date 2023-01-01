WebCatalog
RecruitmentRevolution

RecruitmentRevolution

recruitmentrevolution.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RecruitmentRevolution على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يمكنك الوصول إلى المواهب بشكل أسرع وتوفير الوقت وخفض تكلفة الاستئجار. نحن متخصصون في اكتساب المواهب وقد أسسنا التغيير في عام 2005. ومنذ ذلك الحين ساعدنا أكثر من 2500 عميل على النمو والازدهار والقيادة.

الموقع الإلكتروني: recruitmentrevolution.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RecruitmentRevolution. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Ducknowl

Ducknowl

ducknowl.com

Hirebee

Hirebee

hirebee.ai

Workable

Workable

workable.com

Teamtailor

Teamtailor

teamtailor.com

Eightfold AI

Eightfold AI

eightfold.ai

Decent

Decent

decent.com

Pinpoint

Pinpoint

pinpointhq.com

softgarden Employers

softgarden Employers

softgarden.io

softgarden Applicants

softgarden Applicants

softgarden.com

WhatConverts

WhatConverts

whatconverts.com

GoTranscript

GoTranscript

gotranscript.com

SmartRecruiters

SmartRecruiters

smartrecruiters.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية