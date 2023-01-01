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Snapforce CRM

Snapforce CRM

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الموقع الإلكتروني: snapforce.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Snapforce CRM على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Snapforce CRM هو برنامج للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم يوفر وظيفة الاتصال الهاتفي، وهو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الوحيد في السوق الذي يوفر نظام هاتف PBX افتراضي كوحدة قياسية لجميع العملاء الجدد.

الموقع الإلكتروني: snapforce.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Snapforce CRM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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