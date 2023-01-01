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Snapforce CRM هو برنامج للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم يوفر وظيفة الاتصال الهاتفي، وهو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الوحيد في السوق الذي يوفر نظام هاتف PBX افتراضي كوحدة قياسية لجميع العملاء الجدد.

الموقع الإلكتروني: snapforce.com

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