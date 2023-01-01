يتم نشر برامج الهاتف السحابي ومركز الاتصال على الفور. ببساطة. تحدث إلى عملائك. مكالمات فائقة الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي. إدارة المكالمات الهاتفية ومحادثات الواتساب والرسائل النصية القصيرة على منصة واحدة. جميعها متصلة بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.

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