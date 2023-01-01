WebCatalog
Vinota

Vinota

vinota.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Vinota على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أقل رسوم المكالمات إلى العديد من البلدان. - الهند 2.45 سنت/الدقيقة - بنجلاديش 1.09 سنت/دقيقة - الولايات المتحدة الأمريكية 1 سنت/دقيقة - نيجيريا 7.51 سنت/الدقيقة - باكستان 2.72 سنت/الدقيقة مكالمات ورسائل نصية دولية لأحبائك بأسعار رخيصة للغاية، مع جودة صوت واضحة للغاية. التحدث أكثر وتحقيق وفورات ضخمة!

الموقع الإلكتروني: vinota.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Vinota. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Ziwo

Ziwo

ziwo.io

Dingtone

Dingtone

dingtone.me

mytello

mytello

mytello.com

Rebtel

Rebtel

my.rebtel.com

Google Voice

Google Voice

voice.google.com

Bandwidth

Bandwidth

bandwidth.com

BiP

BiP

bip.com

KrispCall

KrispCall

krispcall.com

Easyship

Easyship

easyship.com

Remitly

Remitly

remitly.com

MakeMyTrip

MakeMyTrip

makemytrip.com

Shiprocket

Shiprocket

shiprocket.in

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية