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Rebtel

Rebtel

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الموقع الإلكتروني: my.rebtel.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rebtel على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بإجراء مكالمات رخيصة إلى الخارج إلى أي هاتف محمول أو خط أرضي. سوف تستمتع بمكالمات عالية الجودة حيث أنك لن تحتاج إلى أي اتصال بالإنترنت. جرب الآن، مكالمتك الأولى مجانية.

الموقع الإلكتروني: my.rebtel.com

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