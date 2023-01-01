Bling عبارة عن منصة متكاملة لاتصالات العملاء مزودة بهاتف عمل وصندوق بريد موحد للوسائط الاجتماعية متصل بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذكي.

الموقع الإلكتروني: bling.cloud

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